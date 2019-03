Kohus: Baikali pudeliveetehas sai ehitusloa ebaseaduslikult

Ehitusjärgus olev villimistehas maailma suurima järve ääres on osutunud vastuoluliseks ja tekitanud ärevust seoses hiinlaste maahõivega Siberis.

Irkutski linna ringkonnakohus otsustas, et tehase ehitusluba saadi ebaseaduslikult, vahendas riiklik uudisteagentuur TASS kohtumajast.

Kohtunik Natalja Isakova ütles, et luba anti positiivsele keskkonnamõjude raportile tuginedes, mille ta samuti illegaalseks kuulutas.

Otsus tuleb pärast seda, kui petitsioon tehase vastu veebilehel change.org kogus üle miljoni allkirja. Petitsioonis hoiatati, et järve vesi viiakse Hiinasse ja tehasega blokeeritakse kohalike ligipääs järvele, põhjustades seejuures parandamatut kahju UNESCO maailmapärandile.

Prokuröride sõnul ei võetud seal piisavalt arvesse tehase mõju järve ümbritsevatele aladele, mis on rändeperioodil koduks haruldastele linnuliikidele.

Irkutski regiooni kuberner Sergei Levtšenko, kes projekti esialgu toetas, ütles sel kuul, et tehast ümbritsevad alad on igast küljest keskkonnakaitse all.