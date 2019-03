Kesklinna politsei on tänavu tabanud kümmekond autorüüstajat

«Sellistes vargustes kahtlustatavaid oleme selle aja jooksul kinni pidanud kümmekond, kellest neli ka kohtu poolt vahistati. Praegu käib töö, et teha kindlaks viimasel ajal aktiivseks muutunud vargad. Sissemurdmised on toimunud pimedal ajal ning enamasti autodesse, kus on nähtaval kohal kott või mõni väärtuslik ese esi- või tagaistmel. Vargustega tekitatud kahjud jäävad vahemikku 60 kuni 6150 eurot,» teatas Kesklinna politseijaoskond sotsiaalmeedias.