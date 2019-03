Venezuelat tabas neljas suur elektrikatkestus kolme nädala jooksul

Tänase elektrikatkestuse tagajärjel on vooluta jäänud vähemalt 12 osariiki 23st. Paljud linnad ja piirkonnad ei ole veel täielikult taastunud esmaspäevasest voolukatkestusest, mis sundis valitsust sulgema koole ja ettevõtteid ning jättis riigi suurima lennujaama pimedusse.

Nicolás Maduro režiim on süüdistanud elektrikatkestuses taaskord «imperialistlikke terroriste».

Venezuela pealinna Caracase tänavatel on tunda rahulolematust, sest paljudel inimestel ei ole lisaks elektrile ka puhast joogivett. Pole teada, kui kaua sel korral tuleb ilma elektrita vastu pidada. Vähem kui kolm nädalat tagasi riiki tabanud elektrikatkestus kestis kuus päeva.

Hoolimata valitsuse väidetest usuvad paljud inimesed, et elektrikatkestused on laguneva taristu süü, mille on kaasa toonud aastaid kestnud korruptsioon, ebakompetentne valitsemine ja alarahastatus.