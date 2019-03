USA maakond kuulutas leetrite tõttu välja eriolukorra

New Yorgi linnast põhjas asuv Rocklandi maakond keelas vaktsineerimata lastel avalikus ruumis viibimise, kuna maakonnas on registreeritud 153 leetrite juhtumit.

Vaktsineerimine on USAs pidevas langustrendis, paljud vanemad toovad laste vaktsineerimata jätmise põhjusteks filosoofilisi või usulisi veendumusi. Samuti usuvad paljud, et vaktsiinid põhjustavad lastel autismi.

Rocklandi tabanud leetriepideemia on suuresti koondunud ultrakonservatiivse juudikogukonna ümber. Arvatakse, et haigus võis levida sinna teistest ultrakonservatiivsete juutide kogukondadest New Yorgi ümbruses, kus on samuti sagedasi teateid leetrite esinemisest.