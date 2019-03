May lubas enne Brexiti kõneluste järgmist faasi ameti maha panna

May sõnul «ei jää ta kõneluste järgmise faasi ajaks oma ametisse», lausus James Cartlidge, lahkudes parlamendihoones toimunud kohtumiselt. Samas ei täpsustanud May, millal see võiks juhtuda, teatas kohtumisel osalenud parlamendiliige.​



Briti parlamendis korraldatakse täna rida hääletusi erinevate Brexiti stsenaariumide üle, eesmärgiga lõpetada pikalt kestnud ebaselgus Euroopa Liidust lahkumise kohta. Loe lähemalt: