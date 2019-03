Briti parlament ei toetanud ühtegi Brexiti alternatiivset varianti

Briti parlament hääletas kaheksa variandi üle, mille seas olid muu hulgas näiteks Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ilma lepinguta, jäämine pärast lahkumist tolliliitu ja siseturule ja uus rahvahääletus mistahes lahkumisleppe üle.

Kõige lähemale jõudis ettepanek, et Suurbritannia oleks pidanud Euroopa Liiduga läbirääkimisi püsiva tolliliidu üle. Seda toetas 264 ja vastu oli 272 rahvaesindajat.

Enne alternatiivsete võimaluste hääletamist kinnitas parlamendi alamkoda Brexiti tähtaja ametliku edasilükkamise. Hääletus on siduv. Euroopa Liidu liidrid olid edasilükkamisele juba varem heakskiidu andud.

EL-i liidrid otsustasid, et kui Briti parlament kiidab lahkumisleppe heaks, siis nõustuvad nad Brexiti edasilükkamisega 22. maini. Kui parlament lepet heaks ei kiida, toetab EL Brexiti edasilükkamist 12. aprillini.

Ükski variant ei sobinud

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski sõnul on kuni 12. aprillini võimalikud erinevad stsenaariumid – kokkulepe, pikk edasilükkamine, kui Ühendkunigriik otsustab oma strateegiat muuta, või artikkel 50 tühistamine, mis on ÜK valitsuse eesõigus.

Peamiste eile hääletusele tulnud variantide seas oli Ühendkuningriigi jäämine EL-i tolliliitu, mis oleks käinud kaasas May lahkumisleppe heakskiitmisega. Seda toetas opositsiooniline Tööpartei, kuid konservatiivid on lubanud tolliliidust lahkuda ja kriitikute sõnul vähendanuks see Suurbritannia võimet sõlmida iseseisvalt kaubandusleppeid. Variandi vastu hääletas 283 ja poolt 188 alamkoja liiget.

Veel üks variant oli mudel, mis meenutas Euroopa Majandusalal olevat Norrat ja oleks toonud kaasa ühisturul olemise hüved, kuid jätnuks Suurbritannia hääleõiguseta selle reeglite koostamisel. Selle järgi oleks pidanud Ühendkuningriik lubama ka kaupade, kapitali, teenuste ja inimeste vaba liikumist liikmesriikide vahel, kuid riik oleks jäänud välja tolliliidust. Poolt hääletas 65 ja vastu oli 377 rahvaesindajat.

Variandiks oli ka teise Brexiti referendumi korraldamine, kuigi ei olnud selgust, mida referendumil täpselt küsitaks. Osa leiboristidest saadikuid oli kompromissina välja pakkunud kinnitava avaliku hääletuse, kus küsitaks rahva arvamust Brexiti leppe kohta. Vastu oli 295 ja poolt 268 parlamendiliiget.

May lubas tagasi astuda

May vihjas eile konservatiividest seadusandjaile, et võib tagasi astuda, kui parlament tema lahkumisleppe heaks kiidab.

«Ma olen valmis ameti maha panema plaanitust varem, et toimida õigesti oma riigi ja erakonna suhtes,» lausus May, täpsustamata, millal see võiks aset leida. «Kuid meil tuleb (lahkumis)lepe läbi suruda ja Brexit teoks teha,» lisas ta.

May lahkumislubadust on peetud tähtsaks, kuid võib-olla ebapiisavaks, et lahkumisleppel oleks võimalusi parlamendi heakskiit saada. See võib tuua juurde konservatiivide hääli, kuid Põhja-Iiri unionistid on endiselt leppe vastu.

Lisaks selle on ebaselge, kas alamkoja spiiker John Bercow lubab uut hääletust lahkumisleppe üle, mille sisu ei ole märkimisväärselt muutunud.

Peaminister kinnitas oma erakonnakaaslastele, et ta ei vastusta juhtkonnavahetust Brexiti-kõneluste jätkumisel. «Ma tean, et on olemas soov uue lähenemise ja uue juhtkonna järele Brexiti teiseks faasiks ning ma ei kavatse teele ette jääda.»

Briti ja USA mitmetes meediaväljaannetes nimetati eile toimunut farsiks.

Hääletusel selgus, et Suurbritannia parlamendisaadikud ei ole peaminister Theresa May ametist lahkumise lubaduse peale meelt muutnud ja ei kavatse endiselt lahkumislepet toetada.

Ajalehe Guardian andmetel on näiteks Põhja-Iirimaa saadikud tõdenud, et ei kavatse jätkuvalt lepet toetada.