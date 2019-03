Briti parlament kiitis heaks Brexiti tähtaja muutmise 12. aprilliks

Suurbritannia parlamendisaadikud ei ole peaminister Theresa May ametist lahkumise lubaduse peale meelt muutnud ja ei kavatse endiselt lahkumislepet toetada, teatas veidi enne seda kohalik meedia.

Ajalehe Guardian andmetel on näiteks Põhja-Iirimaa saadikud tõdenud, et ei kavatse jätkuvalt lepet toetada.

Rahvusringhäälingu BBC andmetel on mõned parlamendiliikmed siiski meelt muutnud, kuid nende arv ei ole endiselt piisav.

May vihjas kolmapäeval konservatiividest seadusandjaile, et võib tagasi astuda, kui parlament tema lahkumisleppe heaks kiidab.

«Ma olen valmis ameti maha panema plaanitust varem, et toimida õigesti oma riigi ja erakonna suhtes,» lausus May, täpsustamata, millal see võiks aset leida.

«Kuid meil tuleb (lahkumis)lepe läbi suruda ja Brexit teoks teha,» lisas ta.

May lahkumislubadust on peetud tähtsaks, kuid võib-olla ebapiisavaks, et lahkumisleppel oleks võimalusi parlamendi heakskiit saada. See võib tuua juurde konservatiivide hääli, kuid Põhja-Iiri unionistid on endiselt leppe vastu.

Lisaks selle on ebaselge, kas alamkoja spiiker John Bercow lubab uut hääletust lahkumisleppe üle, mille sisu ei ole märkimisväärselt muutunud.