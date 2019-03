President avab renoveeritud Eesti saatkonna Moskvas

"Moskvas on meie riigi ajalooline esimene välisesindus ja täna on see Eesti suurim ja üks olulisemaid kahepoolseid saatkondi. See on meie diplomaatia eesliin,“ ütles presidendi välispoliitika nõunik Lauri Kuusing, kelle sõnul ongi visiidi üks eesmärk tunnustada inimesi, kes igapäevaselt välispoliitika eesliinil Eesti huvide ja Eesti kodanike õiguste eest seisavad.