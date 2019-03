Austria kaalub mošeeründajalt raha saanud paremäärmuslaste laiali saatmist

Kantsler Sebastian Kurz teatas eile, et valitsus uurib, kas Austia Indentiteediliikumise (IBÖ) näol on tegu terroriorganisatsiooniga.

Prokurörid on kinnitanud, et rühmituse juht Martin Sellner sai umbes 1500 eurot Uus-Meremaal 50 inimest tapnud Brenton Tarrantilt.

Sellner on annetuse saamist kinnitanud, kuid eitas igasuguseid sidemeid kahtlusalusega.

«Me võime kinnitada, et oli rahaline toetus ja seetõttu ka side Uus-Meremaa ründaja ja Austria Identiteediliikumisega,» sõnas Kurz.

«Meie seisukoht on väga ühene – meie ühiskonnas ei ole kohta mitte mingisugusel äärmuslusel, olgu need radikaalsed islamistid või paremäärmuslikud fanaatikud,» lisas kantsler.

Kurz lausus, et kui IBÖ leitakse olevat terroriorganisatsioon, saadetakse see laiali.

Esmaspäeval internetti postitatud videos on näha Sellnerit selgitamas, et ta sai Tarranti-nimeliselt isikult ebatavaliselt suure annetuse ja vastas sellele tänukirjaga, nagu on teinud iga teise annetuse puhul.