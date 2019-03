«Putini motojõuk» laienes Soome

Pikalt kostunud jutud Vene motoklubi Ööhundid laienemisest Soome on nüüd tõeks saanud. Väljaande Iltalehti teatel asutati Russki Mototsiklisti Internatsional (RMI) nime kandev klubi selle aasta jaanuaris.

Politsei on ajalehe teateid kinnitanud, kuid seni ei ole teada, kui suur on klubi liikmeskond. Arvatakse, et sellega on liitunud praeguseks umbes kümme inimest.

Soome päritolu mees määrati klubi liidriks 19. jaanuaril Moskvas. Esimesed vestid anti üle Ööhuntide Moskva baasis Sextoni motokeskuses, kus tähistati klubi presidendi Alexandr Zalnostanovi, hüüdnimega «Kirurg», sünnipäeva.

Putin ja Kirurg. FOTO: SERGEI KARPUKHIN / AFP

Ööhuntidel ja Zalnostanovil on väga lähedased suhted president Putiniga, kes on osalenud klubi üritustel. Vastukaaluks on klubi toetanud Putini tegevust Krimmis.

Nädal tagasi tähistaid Ööhundid «Kirurgi» juhtimisel Krimmi poolsaare annekteerimise viiendat aastapäeva.

Ööhundid Krimmi annekteerimist tähistamas. FOTO: ALEXEY MALGAVKO / Sputnik

Arvatakse, et Ööhuntidel on hinnanguliselt 7000 liiget ning lisaks Venemaale on nad laienenud ka Šveitsi, Austriasse, Slovakkiasse ja Prantsusmaale.

Eelmise aasta juulis väljendas Slovakkia välisminister muret, et Ööhundid on asutanud oma Euroopa peakorteri Bratislava lähedale. Riigi president Andrej Kiska nimetas klubi saabumist tõsiseks julgeolekuriskiks.

2016. aastal keelasid Poola ametivõimud motoklubi liikmetel riiki sisenemise.

Soome kaitsepolitsei pressiesindaja Jyri Rantala sõnul on Ööhundid peamiselt seotud organiseeritud kuritegevusega.