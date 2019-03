Saksa lasteaiast leiti mürgitatud toitu

Politsei on alustanud juurdlust seoses mürgitatud toidu leidmisega Leverkuseni linna lasteaiast.

Kuigi algselt kahtlustasid lasteaiatöötajad, et eksimus on leidnud aset toitlustaja juures, paljastasid laboritestid, et puhastusvahendid jõudsid laste toidu sisse tõenäoliselt lasteaias.