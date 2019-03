Video: Venemaal tutvustati lendavat Kalašnikovi

Instituudi sõnul on droon varustatud automaatselt laetava Kalašnikovi relvaga, millel on kümne padruniga salv.

Droon võib jätkata ka sihtmägi ründamist, kui see esimesel korral mööda tulistab ning käsitsi ei ole vaja selle trajektoori täpsustada.

Meediaväljaanded on väljendanud kahtlust, kas AK-47 droon suudab ikka täita väidetud ülesandeid, lisades, et see näeb pigem välja nagu veider vahend tähelepanu haljutamiseks.