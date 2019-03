Raik: Abhaasia eestlaste probleemi lahendamiseks on kaks lahendusteed

Raik ütles valitsuse pressikonverentsil, et keeleõpetaja Ilma Krenstremi Eesti pass on vormistamisel ning see antakse üle lähiajal. Minister lisas, et pass on tähtajaline ning antakse välja kaheks aastaks.

Siseminister rääkis, et ministeeriumis alumises lauasahtlis on «mõned» seadusandlikud muudatused ette valmistatud ja loodetakse, et valitsus seda ka mõne aja pärast arutab. Ta ütles, et Abhaasias elavate eestlaste probleemi peaks igaveseks lahendama.

Raigi sõnul on selleks kaks võimalikku lahendusteed.

Siseminister nentis, et Abhaasia on Eesti poolt mittetunnustatud okupeeritud ala ning sealsetel elanikel on Venemaa kodakondsust igapäevases elus vaja. Ministri sõnul võiks Abhaasia eestastele lubada erandkorras topeltkodakondsust, mis puudutaks umbes 20 inimest.

«Kui Eesti riik on eksinud ja kellelegi andnud kodakondsuse, siis jääb nii, nagu Eesti kord ütles. See tähendab seda, et sünnijärgset kodakondsust ei pea mitu kord tõestama. Selle sihtrühm on umbes 200 inimest,» kirjeldas Raik teist lahendusteed.

Justiitsminister Urmas Reinsalu nentis, et seadus on kogu aeg olnud sama ning viimasel ajal esile kerkinud probleemid Abhaasia eestlastega tulenevad seaduse tõlgendamisest.

«Nende inimeste kodakondsusküsimus tuleb lahendada,» ütles Reinsalu ja lisas, et justiitsministeeriumi hinnangul on tegu Eesti kodanikega. Reinsalu sõnul on inimeste ring, keda probleem puudutab, tegelikult laiem. Ta tõi esile, et mõnel eelmise sajandi lõpul Abhaasiast Eestisse toodud sõjapõgenikel ei ole samuti kodakondsust.

Maikuuks valmiva analüüsi tulemusena pakub siseministeerium välja erinevad võimalused Abhaasias elavate Eesti kodanike kodakondsust puudutava olukorra reguleerimiseks, ütles siseministeeriumi pressiesindaja BNS-ile.