Venemaa presidendi Putini toetus püsib stabiilselt 64 protsendil

48 protsenti vastanutest kinnitasid märtsis, et Venemaa liigub riigina õiges suunas, 44 protsenti leidis aga, et riik areneb vales suunas. Aasta tagasi uskus oma riiki 63 protsenti ja kahtles 23 protsenti. Kõige madalam oli venemaalaste usk Venemaasse 2000. aasta märtsis, siis leidis 28 protsenti, et riik liigub õiges suunas, 52 protsenti arvas, et vales suunas ja 20 protsenti ei osanud hinnangut anda.