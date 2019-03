Taani jätab džihadistide välismaal sündinud lapsed kodakonduseta

Ettepanek vajab veel parlamendi heakskiitu. Hääletuse aega ei ole paika pandud, kuid eelduste kohaselt kiidetakse see heaks.

Alates 2016. aastast on konfliktipiirkondades terrorirühmituste ridades võitlemine Taanis kriminaalkuritegu.

Kohalikud kohtud on terrorirühmitustega liitumises või katses nendega ühineda süüdi mõistnud juba 13 inimest

Üheksalt neist on võetud Taani kodakondsus ja nad on riigist välja saadetud. Teistelt ei saanud kodakondsust võtta, kuna neil oli neid ainult üks.

Taani valitsuse andmeil on IS-i endisel territooriumil Süürias 40 Taaniga seotud džihadisti, kellest kümme on kinni võetud. Kui paljudel neist on seal lapsed sündinud, ei ole teada.