Saksamaa pikendas poole aasta võrra relvamüügikeeldu Saudi Araabiale

Sakslaste otsus on kohanud vastuseisu teistes Euroopa Liidu riikides, sest algselt 9. märtsini kehtestatud keeld pärsib ka ühiseid Eurofighterite ja Tornadode projekte.

Prantsusmaa ja Suurbritannia on keelitanud Saksamaad ekspordikeeldu tühistama, inimõigusorganisatsioonid aga nõuavad, et see jääks kehtima ka pärast pühapäevaks 31. märtsiks määratud uut tähtaega.