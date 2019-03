Ukraina presidendivalimiste küsitlustes juhib tuntud koomik

Mitu enne pühapäeval peetavat presidendivalimiste esimest vooru avaldatud küsitlust annavad Zelenski toetuseks rohkem kui 25 protsenti, kuigi analüütikute sõnul on valimiste tulemus ennustamatu.

Zelenski on saanud ukrainlaste seas populaarseks poliitilisest komöödiasarjast «Rahva teener», kus ta kehastab presidenti. Sel nädalal naaseb seriaal kolmandaks hooajaks teleekraanidele.

Teine küsitlus näitas aga, et Porošenko on suutnud Tõmošenkost korraliku edumaaga lahti rebida, kuid jääb Zelenskist endiselt kaugele maha.

Zelenski, kelle baastoetajaskonna moodustavad noored, möönab, et tal puudub valitsemiskogemus. Samas kinnitab ta, et on Ukraina valitsemiseks piisavalt tugev.