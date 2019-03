Rootsis luureafääriga seostatud Vene diplomaat lahkus riigist

Diplomaat kohtus spetsialistiga kolm nädalat tagasi ja kohtumise eesmärk oli panna toime luureakt. Spetsialist peeti kinni 26. veebruaril ühes ööklubis ning mõne aja pärast kutsus Moskva diplomaadi tagasi Venemaale.

Uudisteagentuuri Associated Press kätte jõudis ühe Euroopa ameti raport, milles öeldi, et kahtlusi äratanud diplomaadi nimi on Jevgeni Umerenko.

Ta töötas «line-x ametnikuna» ehk tehnoloogialuure spetsialistina. Raportis öeldi, et ta oli varem etendanud sarnast rolli ka Saksamaal, kui ta seal diplomaat oli.

Umerenkot mainis nimeliselt esimesena Rootsi päevaleht Dagens Nyheter.

Rootsi välisministeeriumi pressiesindaja Anna Lundbladh kinnitas eile, et Umerenko lahkus riigist, kuid rõhutas: «Üksikasjalikumalt me seda asja ei aruta.»

Pärast arvutispetsialisti kinni pidamist luurekahtlustuse alusel kutsus Rootsi ühe diplomaadi tegevuste tõttu välja ka Venemaa suursaadiku.

Analüütikuid pani pead kratsima Moskva otsus venitada diplomaadi tagasikutsumisega, kuigi ta oli juba avalikkusele teada. Rootsi julgeolekuameti Säpo juht Klas Friberg ütles päevalehele Dagens Nyheter, et see paneb ka teda imestama.

Vene välisministeerium pole olukorda kommenteerinud.

Arvutispetsialisti pidas 26. veebruaril kinni kaitsepolitsei Säpo. Ameti sõnul värbas üks Vene luureametnik arvutispetsialisti pärast asjaga tegelemist väga pika aja vältel. Kuritegelik tegevus käis vähemalt 2017. aastast.

Rootsi riikliku kaitsekolledži analüütiku Magnus Ranstorpi sõnul on kinnipidamine suur asi. Ta tõi esile, et Rootsi ja naaberriik Soome on Vene luure jaoks tähtsad luurepostid.

AP-ni jõudnud Euroopa ameti raportis öeldakse, et kinni peeti arvutispetsialist Kristian Dmitrievski. Tal oli varem Venemaa pass ning praegu on ta naturalisatsiooni korras Rootsi kodanik. Dmitrievski on abielus rootslasega ning elab riigi suuruselt teises linnas Göteborgis, kus asub mitu tuntud uurimisasutust.

«Härra Dmitrievski on arvutisimulatsioonide ja biofüüsika spetsialist,» kirjutati luureraportis. Ühe Rootsi kohtu dokumendi järgi on ta korra süüdi mõistetud koduvägivallas.

Säpo pressiesindaja Sofia Hellqvist uut infot edastada ei saanud ning palus pöörduda kaasuse eest vastutava prokuröri juurde.

Dmitrievski on varem töötanud Chalmersi tehnoloogiaülikoolis ning asutas firma Computer Simulation AB. Need üksikasjad vastavad Kristian Dmitrievski nimelise mehe lehega tööportaalis LinkedIn.

Ülikooli pressiesindaja Christian Borgi sõnul töötas Dmitrievski ülikoolis 2011. aastani, kuid ligipääsu tundlikele andmetele tal polnud. Uurijad pole ülikooliga ühendust võtnud, lisas Borg.