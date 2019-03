Põhja-Korea on raketikompleksi taastamisega lõpule jõudmas

Pärast veebruari lõpus toimunud Hanoi tippkohtumist Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi vahel, ilmusid satellitfotod, mis näitasid, et Põhja-Korea Sohae raketipolügoonil on taastunud tegevus.

Teated tõid kaasa rahvusvahelise mure, et Pyongyang võib valmistuda pikamaaraketi või satelliidi stardiks.

«Põhi alustas enne Põhja-Korea ja USA tippkohtumist veebruaris keskuse taastamist, mis eelmise aasta juulis osaliselt lammutati,» lausus parlamendisaadik Kim Min-ki pärast Lõuna-Korea Riikliku Luureagentuuri esindajatega peetud kinnist kohtumist. «Töö on peaaegu lõpule jõudnud, praegu tehakse hooldustöid.»

ÜRO Julgeolekunõukogu on keelanud Põhja-Koreal kosmoserakettide arendamise, öeldes, et satelliitide orbiidile viimiseks kasutatav tehnoloogia on sarnane sellele, mida kasutatakse mandritevaheliste ballistiliste rakettide juures.