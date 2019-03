May paneb Brexiti-leppe viimasele meeleheitlikule hääletusele

Kolm aastat väldanud Brexiti kriis on jõudnud punkti, kus keegi ei tea, millal ja kas üldse Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub.

Ummikseisu murdmiseks on täna parlamenti tagasi saadetud peaminister Theresa May läbiräägitud Brexiti-lepe, mis on kaks korda juba maha hääletatud.

May suutis EL-i liidritega leppida kokku ajapikenduses, mille kohaselt lükati tänaseks plaanitud lahkumistähtaeg 12. aprillile. Juhul, kui May leping saab Briti parlamendi heakskiidu, pikendatakse Suurbritannia lahkumistähtaega 22. maini.

«Tegu on tõesti viimase võimalusega hääletada Brexiti poolt nagu see kokku lepiti,» lausus May toetajate leeri kuuluv kaubandusminister Liam Fox. Minister lisas, et Brexiti ärajäämise osas valitseb praegu parlamendis tõsine hirm.

May on lubanud leppele toetuse saamiseks ametist lahkuda, kui parlament lahkumisleppe heaks kiidab. Paljud Brexiti toetajad kurdavad aga, et lepe jätab Suurbritannia liiga tihedalt EL-iga seotuks.

Samal ajal kui May üritab täieliku kaose vältimiseks Brexiti lepet läbi suruda, protestivad Londoni kesklinnas need Brexiti toetajad, kelle meelest oli Brexiti edasilükkamine rahva reetmine. «Brexiti reetmise» kampaaniamarssi juhib lahkujate leeri käilakuju Nigel Farage.

Brexitit ümbritsev ebakindlus on viinud riigi liitlased ja investorid ahastusse. Brexiti vastased kardavad, et EL-ist lahkumisega kaotab Suurbritannia majanduslikku võimekust ning lõhestab lääneriikide ühtsust.

Tänaseks on hääletusele pandud ainult Brexiti-lepe, kuid Suurbritannia lahkumiseks on vaja parlamendi heakskiitu ka Suurbritannia-EL-i tulevasi suhteid reguleerivale poliitilisele deklaratsioonile.

Kui lepe ka täna heaks kiidetakse, on tarvis poliitilise deklaratsiooni osas korraldada täiendav parlamendihääletus.

Kolmapäeval hääletas Briti parlament kaheksa alternatiivse variandi üle, mille seas olid muu hulgas näiteks Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ilma lepinguta, jäämine pärast lahkumist tolliliitu ja siseturule ja uus rahvahääletus mistahes lahkumisleppe üle.