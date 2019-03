Soome ajateenijaid hoiti õppustel lumehanges ja sunniti jalgupidi jääauku

Arvatavaid ohvreid on kaheksa. Nad olid Pori brigaadi ajateenijad ja nende teenistusaeg on nüüdseks läbi.

Kahtlusaluseid on 21 – kolm kutselist sõjaväelast ja 18 ajateenijat, kes on pärit nii sõjalennukoolist kui ka Pori brigaadist. Neid kahtlustatakse väärkohtlemises ja teenistusalases rikkumises.

Pulkkineni sõnul on tõenäoline, et kaasus jõuab prokuratuuri, sest distsiplinaarmenetlust raskendab see, et osa kahtlusalustest ajateenijatest on oma teenistuse juba lõpetanud.