Porošenko: sõda saab läbi Ukraina alade ja vangide vabastamisel

«Kirjutage see üles ja jätke meelde: sõda saab läbi siis, kui viimane tükk Ukraina maast on vabastatud, päeval, mil viimane sõjavang on vabastatud,» ütles Porošenko Ukraina televisioonis. Ta lisas, et Ukrainal pole mingit kavatsust võitlust lõpetada.