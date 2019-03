Jüri Ratas: Kaja Kallas jäi oma ettepanekuga kolm nädalat hiljaks

Jüri Ratas ütles täna europarlamendi valimiste küsimusi arutama kogunenud volikogu istungi järel, et Kallas on oma ettepanekuga hiljaks jäänud.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni moodustajad said täna erakondade volikogudelt üksmeelse toetuse.

Keskerakonna volikogul hääletas selle toetamise vastu kuus liiget. Üks neist oli täna Keskerakonna europarlamendi nimekirja esinumbriks kinnitatud Yana Toom. Keskerakonna volikogu koguneb uuesti järgmisel laupäeval, kui pannakse hääletusele Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioonilepe. Kui tõenäoline on, et see maha hääletatakse? Vaata, mida vastas Yana Toom.