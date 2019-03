Venemaa avas Venezuelas kopteripilootide treeningkeskuse

Venemaa ja Hiina on Venezuela peamised liitlased. Mõlemad on laenanud naftarikkale riigile miljardeid dollareid, et toetada diktaator Nicolás Maduro USA-vastast valitsust. Venemaa on olnud ka häälekalt vastu USA sanktsioonidele Maduro ja tema valitsuse suhtes ning otsusele tunnustada opositsioonijuht Juan Guaidód riigi ajutise presidendina.