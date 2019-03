Kataloonia separatistid kähmlesid Barcelonas paremäärmuslastega

Vahejuhtum leidis aset ajal, mil olukord on taas pingestumas seoses järgmisel kuul toimuvate parlamendi järelvalimiste ning Madridis jätkuva kohtuprotsessiga 12 katalaani separatistliku liidri üle.

Politsei hinnangul avaldas umbes 5000 Voxi liiget Kataloonia pealinnas meelt, et nende liidri Santiago Abascali sõnul kaitsta «kuni lõpuni» Hispaania ühtsust.

«Hispaania ei taandu kunagi selleks, et saada hävitatud,» lausus Abascal rahvahulgale.

Protsessil Kataloonia rahvuslaste üle on nad võtnud Hispaania kohtusüsteemile omase rahvasüüdistaja rolli, mis lubab süüdistajal olla riigiprokuröride kõrval.

Hispaania sotsialistlik valitsus on tõrjunud süüdistusi, et kohtuprotsess katalaani separatistide üle on olnud ebaõiglane.