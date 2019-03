Slovakkia sai endale esimese naispresidendi

Kui loetud oli pea 95 protsenti häältest, oli keskkonnaadvokaat Čaputová kogunud 58 protsenti häältest.

Tema vastaskandidaat, Euroopa Komisjoni energiavolinik Maroš Šefčovič oli kogunud 42 protsenti häältest.

Šefčoviči sõnul helistas ta Čaputovále, õnnitles teda valimisvõidu puhul ja lubas saata talle lilli.

"Slovakkia esimene naispresident väärib lillekimpu," lausus ta.

Poliitiline uustulnuk Čaputová, kes kandideeris presidendiks lööklausega "Seiske kurjuse vastu", teatas varem, et tema kampaania näitas, et "väärtused nagu humanism, solidaarsus ja tõde on meie ühiskonnale tähtsad".

Čaputová võitis 2016. aastal auhinna, kui suutis edukalt tõkestada kavandatud prügila rajamise tema kodulinna Pezinokki. Lisaks aitas ta tuua 5,4 miljoni inimesega Slovakkias kümned tuhanded inimesed tänavale valitsuse vastu protestima pärast seda, kui uuriv ajakirjanik Ján Kuciak ja tema kihlatu 2018. aasta veebruaris mõrvati.

Ajakirjanik valmistus avaldama lugu Slovakkia poliitikute ja Itaalia maffia vaheliste sidemete kohta.

Mõrv sundis tollase peaministri Robert Fico tagasi astuma, kuid ta jätkab vasakpopulistliku erakonna Smer-SD juhtimist ning on praeguse peaministri lähedane liitlane. Võimud on esitanud süüdistuse viiele inimesele. Nende seas on üks miljonärist ärimees, keda kahtlustatakse mõrva tellimises ning kes on Smer-SD-ga väidetavalt seotud.

Kampaania käigus lubas Čaputová, et "käivitab süstemaatilised muudatused, mis kõrvaldavad poliitilise mõjutamise prokuröridelt ja politseinikelt".

Varem sel nädalal asus teda toetama mõrvatud ajakirjaniku vend Jozef Kuciak, kes mõistis Ševčoviči hukka tema poliitiliste sidemete eest.

"Ma ei hääleta kellegi eest, keda toetavad oligarhid ja nende inimesed, kes võtsid minult mu venna ja vennanaise."

Ka ametist lahkuv president Andrej Kiska toetas Čaputovát. "Vajame poliitikuid, kes võitlevad korraliku ja õiglase Slovakkia eest."

Vaatlejad on võrrelnud Čaputovát Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Mõlemad on poliitilised kõrvalseisjad, kes said võimule reformistliku poliitikaga.

"Sarnane lugu koorus lahti eelmistel presidendivalimistel Prantsusmaal, kus jäid peale uue poliitilise suundumuse esindaja ja uus poliitiline liikumine," ütles analüütik Aneta Vilagi.

Analüütik Juraj Marušiak aga hoiatas, et mõlema "programmid pandi kokku ähmaste kontuuridega, mistõttu võivad nad põhjustada suurt pettumust".