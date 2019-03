Zuckerberg tahab valitsustelt aktiivsemat rolli veebi reguleerimisel

Facebook ja teised veebihiiud on pikalt olnud valitsuste sekkumisele vastu, kuid inimesed nõuavad riikide sekkumist aina enam ning Facebook tegi kannapöörde. Arvatakse, et firma üritab seekaudu arutelusid suunata.

"Usun, et vajame valitsuste ja reegliseadjate aktiivsemat rolli," kirjutas Zuckerberg lehes Washington Post avaldatud artiklis.

"Internetireeglite uuendamisega suudame säilitada selle parimaid külgi - inimeste vabadust end väljendada ja ettevõtjate vabadust ehitada uusi asju - ning samal ajal kaitsta ühiskonda suurema kahju eest."

Zuckerbergi hinnangul tuleb reegleid muuta neljas valdkonnas: kahjustav sisu, valimiste kaitse, privaatsus ja andmete teisaldatavus.

Facebook on saanud kriitikat kõigis neljas valdkonnas. Firma platvormil on avaldatud vihakõnet ja voogedastatud Uus-Meremaal hiljuti toimunud mošeerünnakut, välisriigid on platvormi kaudu üritanud sekkuda valimistesse ning firma on sattunud pahandustesse viisi pärast, kuidas ta oma kasutajate andmeid kogub ja müüb.

Kasutajate privaatsusest rääkides ütles Zuckerberg, et toetab riikide algatusi kehtestada reegleid, mis järgiksid sisult Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Määrus annab reegliseadjatele ulatusliku voli karistada ühendusi, mis ei täida isikuandmete käitlemisel rangeid turvastandardeid.

"Usun, et interneti jaoks oleks hea, kui rohkem riike kehtestaks ühise raamistikuna reeglid nagu GDPR," kirjutas Zuckerberg. Lisaks ärgitas ta riike tagama andmete teenustevahelist teisaldamist seadustes.

Kahjustavast sisust rääkides ütles Zuckerberg, et nõustub seadusandjatega, kes on öelnud, et "meil on sõnavõttude üle liiga palju võimu". "Kolmandatest osapooltest ühendused" võiksid seada kahjustava sisu standardeid ning "mõõta firmasid nende standardite järgi", lisas ta.

Valimiste kohta kirjutas Zuckerberg, et olemasolevad seadused on keskendunud kandidaatidele ja valimistele, mitte "lõhestavatele poliitilistele küsimustele, kus oleme näinud rohkem segamise katseid". Ta ärgitas viima seadusandjaid kurssi selliselt, et "peegeldatud oleks ohtude tegelikkus".

"Internetti valitsevad reeglid lubasid ühe põlvkonna ettevõtjatel ehitada maailma muutnud teenuseid ning lõid inimeste eludesse palju väärtust," kirjutas Zuckerberg.