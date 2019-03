Ukrainas toimub presidendivalimiste esimene voor

Küsitlustes ennustati esimeses voorus suurimat edu koomikule Volodõmõr Zelenskile. Telesarjas presidenti mängiv Zelenski alustas kampaaniat teiste varjust, kuid korruptsiooni ja paigal tammuva elatustaseme taustal on praegu Ukrainas kõige rohkem neid, kes ütlevad, et hääletavad Zelenski poolt.

41-aastane uustulnuk, kes mängib peaosa sel nädalal kolmandat hooaega alustanud poliitilises komöödias «Rahva teener», on küsitlustes 25-protsendise toetusega esimene.

Kui Zelenski presidendiks saab, siis ta hakkab juhtima 45 miljoni elanikuga riiki, mis on viimastel aastatel saanud maitsta sõda, territooriumi kaotust ja ülestõusu ning mis püsib Euroopa ühe vaeseima riigina.

Esimese vooru põhiküsimus on: kes läheb Zelenskiga vastamisi teises voorus - kas ametisolev president Petro Porošenko või endine peaminister Julia Tõmošenko?

Üks viimastest küsitlustest näitas, et mõlemad on umbes 17 protsendise toetuse juures. Samas näitas teine, et teise vooru jõuab Porošenko.

Noorte seas menukas Zelenski tunnistab, et tal pole «mitte mingeid kogemusi», kuid siiski rõhutab, et tal Ukraina juhtimiseks jaksu jagub.

«Mul pole kõiki teadmisi, kuid õpin neid nüüd,» lausus ta uudisteagentuurile AFP varem märtsis. «Ma ei taha näida nagu idioot.»

Kriitikud näitavad näpuga tema valimismanifesti ähmasusele ja toovad esile, et selle võtmeosad valiti sotsiaalmeedias hääletusega.