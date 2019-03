Uurimine: Saudi võimud häkkisid maailma rikkaima mehe telefoni

De Beckeri hinnangul on telefoni murdmine seotud sellega, et Bezose omandis olev Washington Post kajastas ulatuslikult eelmisel aastal Saudi Istanbuli konsulaadis tapetud ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrva. Khashoggi oli üks Posti kolumnistidest.

«Meie uurijad ja mitu eksperti jõudsid väga suure kindlusega järelduseni, et Saudidel oli ligipääs Bezose telefonile ning nad said (seekaudu) eraviisilisi andmeid,» kirjutas de Becker portaalis The Daily Beast.