Fotod: meeleavaldus «Jah vabadusele, ei valedele!» Tallinna vanalinnas

Meeleavaldused toimuvad Tallinna vanalinnas ja Tartus raekoja platsil. «Praegused Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioonikõnelused seavad löögi alla Eesti inimeste põhiõigused. Läbirääkimistel osaleb erakond, kes on saavutanud oma poliitilise edu valeinfoga ühiskonda lõhestades. Näitame, et me ei ole sellega nõus», teatasid korraldajad.