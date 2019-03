POSTIMEES LONDONIS: kolmikliidu vastu avaldasid meelt ka eestlased Londonis

Saatkonna ees seisnud Kaur Sinissaar otsustas meeleavaldusest osa võtta, et protestida paremäärmusliku populismi vastu, mis on tema sõnul Eestis pead tõstmas. «Seda on Eestis juhtunud ka varem ja sel ei olnud head tagajärjed,» märkis ta. «Mulle läheb see korda, sest Eesti on alati minu kodumaa.»