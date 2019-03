Mis juhtus? Katari emiir jalutas Araabia Liiga tippkohtumiselt minema

Anonüümsust palunud Tuneesia ametnik ütles, et Katari liider lahkus tippkohtumiselt Araabia Liiga peasekretäri Ahmed Aboul Gheiti kõne ajal ja on juba Tuneesiast lahkunud.

Katar on Pärsia lahe äärsete riikide omavahelise vastasseisu keskmes alates 2017. aasta juunist, kui Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Egiptus ja Bahrein katkestasid riigiga suhted. Nelik süüdistas Dohat islamiäärmuslaste ja Iraani toetamises.

Araabia Liiga Tunise tippkohtumisel arutatakse USA otsust tunnustada Iisraeli suveräänsust vaidlusaluste Golani kõrgendike üle, Iisraeli-Palestiina konflikti, Saudi Araabia ning Iraani vastasseisu ja sõda Jeemenis, teatas Associated Press, mille väitel on päevakorras ka arutelu Süüria liikmesuse taastamise üle. Samas teatas Araabia Liiga nädala aja eest, et Süüria liikmesuse taastamist arutada ei kavatseta.