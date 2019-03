Edgar Savisaar: võib-olla oleks ka minul aeg kandideerida Brüsselisse

Savisaar rääkis ka sellest, et kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, siis ta oli ainus poliitikutest, kes ütles, et: «tuleb mõelda oma enese peaga aga mitte «hurraaga» ja iga asjaga kaasa minna.»

Edgar Savisaar esitas ka küsimuse, et mida ta Brüsselis teeks. Ta rääkis, et olla üks 700 saadiku hulgast ei aita. Kolmkümmend aastat tagasi, kui tehti Balti kett, siis nüüdseks on ka sellest vähe. «Ma arvan, et läänemeremaade rahvad üldse peaksid tunnetama ennast ühel joonel ja ajama ühist asja, sest Balti meri ja Läänemeri on meid alati hoidnud,» lausus Savisaar ja lisas, et Balti fraktsiooni loomine võiks olla eesmärk, millest alustada.