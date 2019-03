Haapsalu on Eesti linnurikkaim linn

Linnade linnuvaatluspäeva koordinaator Tarvo Valker ütles, et tänane linnade linnuvaatlus peegeldas tavapärasest varasemat kevadet ning mõne aastaga võrreldes oli paljudes linnades liikide arv kahekordne. «Soojade ilmade tõttu on merelahed jäävabad, seetõttu märgati tänavu kõige enam linnuliike just rannikuäärsetes linnades,» sõnas Valker.