KOHALIK VAADE. Itaalia parempopulistid võidutsevad vaenlase toetusega

Põhjaliiga asutajalt Umberto Bossilt pärineb kuulus lause, mis võttis kokku nende eduloo 1990. aastate alguses: «Meie rahvas on valmis rünnakuks. Mõned ütlevad, et riik on lagunemas, kuid mina tunnistan ainult üht riiki, milleks on Padania. Mind ei huvita Itaalia.»