Tallinna Ukraina saatkonnas oli õhtuks käinud üle 1000 valija

Saatkonna valimiskomisjoni juht ütles BNS-ile, et valimas on käinud nii Eestis elavad ja töötavad ukrainlased kui ka lühiajaliselt riigis viibivad Ukraina kodanikud.

«Inimesed tulevad üle kogu Eesti, erinevatest linnadest. Tulevad isegi inimesed, kes on Eestis lühiajaliselt, ravil või puhkusel. Neil on samuti olemas see võimalus ja spetsiaalselt vormistatud talongid, nad tulevad samuti kohale ja hääletavad,» märkis valimiskomisjoni juht.