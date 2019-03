Nigeeria põhjaosas tapeti kümme põllumeest

"Me saime teate bandiitide rünnakust Kwares, kus sai surma kümme inimest, ütles politsei eestkõneleja Mohammed Shehu.

"Piirkonda saadeti täiendavad julgeolekujõud, et taastada seadus ja kord," lisas Shehu.

Regioonis on viimastel kuudel aset leidnud mitmeid relvastatud rünnakuid. Piirkonnas tegutsevad mitmed kuritegelikud ja džihadistide rühmitused, kelle seas ka Boko Haram.

Islamistide äärmusrühmituse Boko Harami ülestõusu käigus on Nigeerias hukkunud üle 27 000 inimese, 1,8 miljonit on oma kodust põgenenud. Konflikt on levinud ka Nigerisse, Tšaadi ja Kameruni.