Jõgevamaal põles garaaž

Kell 4.38 said päästjad teate, et Kuningamäel põleb hoone lahtise leegiga. Sündmuskohal selgus, et tuld oli võtnud garaaž. Kuigi loetud kilomeetrite kaugusel asub Põltsamaa päästekomando, siis mehed olid Järvamaal kustutamas elumaja. Lähim abi oli umbes 30 kilomeetri kaugusel, esimesena jõudsid sündmuskohale Jõgeva päästjad.