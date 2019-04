Ametiühingute juht soovitab madalapalgalistel nõustamisele minna

Majandus muutub ja üha rohkem tehakse tarka tööd. Hiljuti tabas kahte Eesti rõivatööstusettevõtte töötajaid teade koondamisest. Kes on järgmine?

Meie loogika ütleb seda, et kui palgad tõusevad ja töötajaid on turul vähe, siis kõik ärimudelid ei saa toimida ja varem või hiljem hakkavad mõned mudelid ära kukkuma, seda kinnitavad täna ka analüütikud. Me oleme küsinud oma liikmete käest, millises valdkonnas nad tajuvad kahtlast olekut ja meil on ametiühingutes mõned sellised kohad teada. Need ettevõtted, kes on täna hädas palkade tõstmisega üle 700 euro, on tõenäoliselt seisus, kus neil peagi ei jätku töötajaid või palkade tõustes ei jätku kliente.

Paljud on solvunud selle peale, kui me oleme hästi lihtsalt öelnud, et tööstusvaldkonnas on kuni 700-eurosed palgad probleem ja risk ning tuleb hakata tegutsema. Sellised töötajad peaksid töötukassast juba ennetavalt abi saama, et leida parem töökoht. Meie omalt poolt tahame neid inimesi aidata ja me oleme koos töötukassaga selleks olukorraks valmistunud viimased viis aastat, et oleks midagi pakkuda nendele inimestele, kelle töökoht hakkab kaduma.

Milline peaks olema tööandja huvi julgustada tänaseid töötajaid ümberõppele ja siis nad võib-olla kaotada?

Valgustatud ja oma inimestest hooliv tööandja võiks seda teha. Aga meie sõnum on eelkõige töötajatele – pange töötukassas aeg kinni, võtke sõber kaasa ja minge sealt nõustamiseks läbi. Ja tööandjad peaksid oma inimeste peale mõtlema, eriti need, kelle tegevuse perspektiiv pole kõige kindlam.

See on ka inimeste jaoks sageli emotsionaalselt keeruline. Kui sa oled ikka 30 aastat teinud samas kohas sama tööd, siis on päris raske ümber otsustada.

Ma tean, et see on keeruline. Aga me teame, et pensioniiga on 65 eluaastat ja see tõuseb. Sellepärast tuleb olla kogu aeg ärksas vaimus ja teada, et midagi ootab tõenäoliselt veel ees. Kõige parem on see, kui inimesed suudavad ennast kogu aeg karjäärivõimalustega kursis hoida. Paljud justkui kardavad töötukassat, et sealt pakutav ei ole karjääris edasi liikumine, vaid kukkumine. Täna see muide nii ei ole – 40 protsenti saavad töötukassa abil palgatõusu.

Kuivõrd tänane Eesti seadusandlus toetab seda majandusmudelite muutumist?

Tööõigus võimalikke muutusi otseselt ei sega. Aga kui tööandja tahab väga täpselt seadust täita, siis ta on tihti hädas. Klassikaline näide on see, kui talv saab läbi, aga lund sajab ning summeeritud ajaga tööd tegevatele sahameestele tuleks kuu aega ette teatada, millal lund sadama hakkab. Sellist punkti ei ole looduslikult võimalik täita. Ka lennunduses ja IT-valdkonnas on kohti, kus seadust täpselt täita ei ole võimalik.

Palk on seotud tööviljakusega. Kas see tööviljakuse mõõdik kajastab ka tegelikkust?