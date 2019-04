Tallinna linnapea Taavi Aas kaotas vaidluse ERJK-ga

Kohus nõustus ettekirjutuses võetud seisukohaga, et vaidlusalune artikkel väljub linnavõimu ametliku informatsiooni raamidest ja kuulub poliitilise kommunikatsiooni valdkonda. Kuna artiklis reklaamitakse Taavi Aasa kui Keskerakonna linnapeakandidaati, on kohtu hinnangul tegemist tema poliitilise reklaamiga.

Kohus tõdes, et seega on Aasa reklaamiva artikli avaldamisel Tallinna linna poolt ja vahenditest talle tehtud juriidilise isiku annetus, mis on erakonnaseaduse kohaselt keelatud.