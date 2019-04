Tõnis Lukas liitus taas erakonnaga Isamaa

«Rahvuslik-konservatiivne lähenemine Eesti tulevikule on mulle igati omane ja tahtsin Isamaad aidata,» põhjendas Lukas, miks ta otsustas erakonnaga liituda. «See on tunnustuseks Helir-Valdor Seederile (Isamaa esimees - toim), et ta on taastanud Isamaa esialgu nimeliselt ja ma loodan, et ka olulise poliitilise jõuna.»

Täpsustusele, kas Lukas viitab haridusministri kohale, vastas ta: «See viitab sellele, et ma olen valmis, kui mulle vastav roll osaks saab, siis täie tahtmise ja jõuga pingutama, et need põhimõtted ka ellu viia. Ma arvan, et mul on selleks kogemusi ja ma tunnen südamest seda vajadust eesti keele seisundi hoidmiseks haridussüsteemis võib-olla rohkem kui paljud poliitikud, kellele tundub, et see on olnud lihtsalt retooriline platvormi esitamine valimiste eel. Aga ma tunnen, et seda on tõesti vaja ja olen valmis kaasa lööma, kui mulle roll osaks saab.»