Kristi Raik: Donald Trumpi jüngrid Ida-Euroopas

Ameerika Ühendriikide presidendil Donald Trumpil on olnud Euroopa riikide välispoliitikale nähtav ja pingestav mõju. Kõige selgem ja iseenesest positiivne muutus on see, et eurooplased on hakanud rohkem panustama oma julgeolekusse. Kohanemine uue ebakindluse ajastuga transatlantilistes suhetes on keeruline eriti NATO idatiiva riikidele, kelle julgeolek sõltub Ühendriikidest kõige enam.