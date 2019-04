Briti parlament hääletas maha kõik hääletusele pandud Brexiti-plaanid

Alamkoda hääletas kahe ettepaneku üle, mis nägid ette Ühendkuningriigi lahkumise järel lähedaste suhete säilitamist Euroopa Liiduga ja riigi jäämist esimesel juhul kas kaupade tolliliitu või teisel juhul kaupade ja teenuste ühisturule.

Kolmas ettepanek nägi ette mistahes Brexiti-leppe rahvahääletusele saatmist ja neljas Brexit tühistamist juhul, kui kaks päeva enne plaanitud lahkumist blokist ei ole ühtegi lepet heaks kiidetud.

Enim poolthääli, 280 häält pälvis ettepanek korraldada mis tahes Brexiti-leppe üle referendum, kuid selle vastu hääletas 292 saadikut.

Esimese ettepaneku ELiga kaupade tolliliitu jäämisest lükkas parlament tagasi napilt kõigest kolme häälega. Ettepanekut toetas 273 ja vastu oli 276 seadusandjat.

Reedel hääletas alamkoda valitsuse ja ELi vahel sõlmitud lahkumisleppe kolmandat korda maha.

Briti valitsus teatas esmaspäevaõhtuste hääletuste järel, et need näitasid, et valitsuse lahkumislepe on parim variant.

Parlament «ei suutnud taas leida selget enamust ühelegi valikuvariandile», ütles Brexiti minister Stephen Barclay pärast hääletusi alamkoja saadikutele.

«Praegune õiguslik vaikeolek on, et Ühendkuningriik lahkub EList 11 päeva pärast ilma leppeta,» sõnas minister, märkides, et alternatiiv 12. aprillil lahkumisele oleks Brexiti pikk edasilükkamine, mis tähendaks Euroopa Parlamendi valimiste korraldamist Suurbritannias ajavahemikul 23.-26. maini.

Barclay sõnul oleks europarlamendi valimistel osalemist võimalik vältida juhul, kui alamkoda suudaks sel nädalal kokkuleppele jõuda.

Valitsevate konservatiivide parlamendisaadik Nick Boles, kes tegi ettepaneku säilitada Brexiti järel ELiga tihedad sidemed, teatas pärast hääletusi erakonnast lahkumisest.

«Ma olen andnud kompromissi leidmiseks endast kõik,» sõnas rahvaesindaja. «Ma tunnistan, et olen läbi kukkunud. Ma olen läbi kukkunud peamiselt sellepärast, et minu erakond keeldub kompromissidele minemast. Ma kahetsen, et pean seetõttu teatama, et ei saa enam selles erakonnas jätkata,» lausus ta.