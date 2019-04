NASA: India raketilöök satelliidile tekitas 400 tükki kosmoseprügi

USA kosmoseagentuuri NASA direktor Jim Bridenstine nimetas esmaspäeval kohutavaks India raketilööki oma orbiidil tiirelnud satelliidile, mis tekitas tema sõnul astronautidele ja Rahvusvahelisele Kosmosejaamale (ISS) ohtu kujutavad 400 kosmoseprügi tükki.

India hävitas 27. märtsil raketilöögiga oma Maa-lähedasel orbiidil tiirelnud satelliidi katsetusel, mille sarnasega on varem hakkama saanud vaid USA, Venemaa ja Hiina.

Bridenstine ütles esmaspäeval NASA töötajatele esinedes, et mitte kõik purustatud satelliidi tükid ei ole piisavalt suured, et neid oleks võimalik jälgida. "Me jälgime praegu objekte, mis on selleks piisavald suured - räägime umbes 10 sentimeetri pikkustest või suurematest tükkidest, mida oleme tuvastanud vähemalt 60 tükki," sõnas ta.

India hävitas satelliidi 300 kilomeetri kõrgusel ehk ISS-ist ja enamikust satelliitidest tunduvalt madalamal.

Kosmoseprügist 24 ühikut "liigub kõrgemal ISS-i apogeest", sõnas Bridenstine kosmosejaama orbiidi kaugeima punkti kohta. "On kohutav tekitada sündmus, mis saadab kosmoseprügi apogeesse, mis ületab ISS-i kõrguse."

Selline tegevus ei ole NASA direktori sõnul ühildatav "mehitatud kosmoselendudega".

"See on vastuvõetamatu ja NASA peab olema väga selge selle koha pealt, missugune on selle mõju meile," sõnas ta.

USA sõjavägi jälgib kosmoses liikuvaid objekte, et ennustada nende kokkupõrkeriski ISS-i ja satelliitidega. Praegu on Ühendriikide relvajõudude jälgimise all üle 23 000 enam kui 10 sentimeetri suuruse objekti, mille seas on umbes 10 000 kosmoseprügi tükki.

Neist 10 000-st umbes 3000 tekitas 2007. aastal Hiina raketilöök 850 kilomeetri kõrgusel tiirelnud satelliidi pihta.

India raketikatsetuse tulemusena on ISS-i kokkupõrkerisk suurenenud viimase 10 päeva jooksul 44 protsenti, lausus Bridenstine.