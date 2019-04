Meedia: Saudid maksavad Khashoggi lastele tuhandeid dollareid kuus

Mõrvatud võimukriitilise saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi lapsed on saanud Saudi Araabia võimudelt mitu miljonit dollarit maksvad eluasemed ja valitsus maksab neile iga kuu tuhandeid dollareid, edastas USA päevaleht Washington Post esmaspäeval.

Kuningriigi võimude teatel panid mõrva toime "volitusteta tegutsenud" Saudi ametnikud, kellest 11-le on Saudi prokuratuur esitanud süüdistuse. Prokuratuur nõuab viiele süüalusele surmanuhtlust.

Maksed Khashoggi neljale lapsele - kahele pojale ja kahele tütrele "on osa Saudi Araabia jõupingutusest jõuda ajakirjaniku pereliikmetega pikaajalisele kokkuleppele, mille eesmärk on osalt tagada, et nad ilmutaksid ka edaspidi oma avalikes väljaütlemistes vaoshoitust", kirjutas päevaleht.