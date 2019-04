Krimmi okupeerimist toetab enamik Venemaa elanikest

65 protsenti vastanutest kinnitas, et Krimmi annekteerimine tõi Venemaale kasu, 19 protsenti väitis, et kahju ja 16 protsenti ei osanud vastata. Märtsis 2015 kinnitas 70 protsenti venemaalastest, et Krimmi hõivamine oli Venemaale kasulik ja 18 protsenti nimetas seda kahjulikuks sammuks.