Turvanõunik: Valge Maja andis juurdepääsu riigisaladusele 25 sobimatule inimesele

Tricia Newbold rääkis, et tema ja ta kolleegid olid tagasi lükanud kümned juurdepääsuloa taotlused, kuid Valge Maja andis neile inimestele hiljem loa sellest hoolimata. Selliseid juhtumeid oli kokku 25. Kui Newbold oma ülemusele asja kaebama läks, siis viidi ta üle madalamale ametikohale.

Newboldi sõnul olid taotlusest keeldumiste põhjuste seas sidemed välisriikidega, huvide konflikt, kuritegelik taust, suured võlad ning uimastite tarvitamine.

«Ma tahan, et oleks üldteada, et tegemist on süstemaatilise probleemiga,» põhjendas Newbold otsust teema avalikuks teha.

Newboldi väited sisaldusid kirjas, mille avaldas eile Marylandi osariigi esindaja ja esindajatekoja järelevalve- ja reformikomitee demokraadist esimees Elijah Cummings. Komiteel on käsil uurimine seoses ligipääsulubade andmisega Trumpi väimehele Jared Kushnerile, endisele riikliku julgeoleku nõunikule Michael Flynnile ja endisele nõunikule Rob Porterile.

President Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja tütar Ivanka Trump. FOTO: Ron Sachs/CNP/AdMedia/SIPA / Ron Sachs/CNP/AdMedia/SIPA / Scanpix

Cummingsi sõnul andis Newbold tema komiteele ülevaate tõsistest riikliku julgeoleku alastest rikkumistest Trumpi administratsiooni kõrgeimal tasemel.

Komitee esimees nõudis kirjas Valge Maja õigusnõunikule Pat Cipollonele informatsiooni ka riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoni ja presidendi tütre Ivanka Trumpi kohta, kes töötab riigipea nõunikuna.

Kiri avaldati umbes kuu aega pärast seda, kui New York Times kirjutas, et Trump käskis ametnikel anda Kushnerile riigisaladuse loa, kuigi sellele olid vastu julgeolekuametnikud. Newbold rääkis varem ka NBC Newsile oma muredest seoses lubade andmisega.

«Newboldi sõnul oli neil inimestel rida tõsiseid diskvalifitseerivaid omadusi, nende seas välismõjud, huvide konflikt, käitumine, finantsprobleemid, uimastitarvitamine ja kriminaalne taust,» kirjutati Cummingsi memorandumis.

Ta lisas, et kavatseb kutsuda komitee ette tunnistusi andma ka Newboldi endise ülemuse Valge Maja personalijulgeoleku ametis Carl Kline'i.

Newbold ütles, et tõstatas oma mured ka ülemustega Valges Majas, kuid neile ei vastatud. Selle asemel saadeti ta jaanuaris hoopis kaheks nädalaks palgata puhkusele. Selle põhjenduseks toodi asjaolu, et ta ei järginud uut nõuet, et faile skännitakse eraldi pdf-failidena.

Ametnik rääkis, et kui ta veebruaris tööle naasis, eemaldati ta julgeolekukontrolli protsessist ja järelevalvaja rollist.