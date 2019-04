Aasta esimese kolme kuuga on mupo trahvinud üle 83 000 euro eest

Munitsipaalpolitsei tegi aasta kolme esimese kuuga 601 trahvi ühistranspordis piletita sõitjatele, mille kogusumma on 12 020 eurot. Valesti parkijatele kirjutas mupo välja 3505 trahvi, mille kogusumma on 71 084 eurot.

Märtsikuus eraldi kirjutas mupo välja 291 trahvi piletita sõitjatele, mille kogusumma on 5810 eurot ning valesti parkijatele tegid mupo ametnikud märtsis 1374 trahviotsust kogusummas 27 720 eurot.

Tema sõnu oli olukord väga keeruline Õismäel ja Mustamäel, kus napib parkimiskohti. «Vestlesime mitmete korteriühistutega ja andsime nõu, et nad pöörduksid parkimisprobleemidega linnaosa poole. Linnaosalt on võimalik saada rendile maad, mida parklaalaks saab kujundada ning projekti «Hoovid korda» raames on korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks kuni 70 protsenti parkla maksumusest,» rääkis Hunt.