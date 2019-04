Hannes Hanso läheb kaheks kuuks Euroopa Parlamenti

«Praeguse seisuga on tõesti selline mõte, et koht ei saa tühjaks jääda,» kommenteeris Hannes Hanso Euroopa Parlamenti minekut. Ta ütles, et tuli alles täna hommikul pikemalt reisilt ning pole veel perega kõike detailideni läbi mõelnud. «Ma olen homme Eestis ja neljapäeval lähen Brüsselisse ning võtan ta (Ivari Padari- toim.) komisjonide tööd üle ja nii edasi. Me pole sellest veel nelja silma all rääkinud,» ütles Hanso.

Täna hommikul helistas talle Ivari Padar ja rääkis pakkumisest. Ta on küll teatanud, et loobub poliitikast ning seetõttu ei osanud ette näha seda varianti.

«Valid, kas minna või mitte minna,» sõnas Hanso ja lisas, et kuna ta on järgmine nimekirjas, siis otsustas Padari pakkumise vastu võtta.

«Sihuke värk on see poliitika, et tahad lahkuda aga ei taha lahti lasta. Ma loodan, et see on viimane ponnistus,» lisas Hanso.