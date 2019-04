Sudaani politsei tabas suure uimastilasti

Tegemist on viimaste aastate suurima uimastilastiga, mis narkokurjategijatelt kätte saadud.

"See on tegelikult üks suurimaid uimastikoguseid läbi aegade. Siin on tegemist rahvusvahelise narkovõrgustikuga," ütles narkopolitsei ülem kindral Hussein Nafia.